Numan Kurtulmuş'tan ceza indirimi açıklaması! Önümüzdeki günlerde

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ceza indirimi ve infaz düzenlemesine ilişkin önemli açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş düzenlemenin önümüzdeki günlerde Parlamentoya geleceğini açıkladı.

Kurtulmuş "Terör suçları, kadına karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar, taammüden adam öldürmek, örgütlü suçlar dışında infaz düzenlemesi son noktaya geldi, önümüzdeki günlerde de Parlamentoya gelir." dedi.

CNN Türk televizyonundaki canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, bu ay içerisinde TBMM'ye gelmesi planlanan ceza indirimi ve infaz düzenlemesine ilişkin soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

Bu bir infaz indirimidir

"Adalet Bakanlığımız çok iyi bir çalışma yaptı, partide de bu daha evvel konuşuldu. Bakanlar Kurulunda da konuşuldu. Artık ilgili bürokratların diğer partilerle de görüşmeler yapıldığını biliyorum. Belli bir noktaya geldi, son çalışmalar, önümüzdeki süreçte en kısa zamanda bu infazla ilgili düzenlemenin gündeme geleceğini biliyorum. Tabii bu şu değil; yani bir af gibi görmemek lazım bunu. Bu bir infaz indirimidir.

Önümüzdeki günlerde bu gelir

Burada da esas ana fikir şudur; yani cezaevleri çok doldu boşaltalım diye bir infaz indirimi yapılmaz. Mühim olan ceza ile caydırıcılık ve infaz arasındaki, bu üçlü arasındaki dengenin iyi oluşmasıdır, bir şekilde kurulabilmesidir. Önümüzdeki günlerde bu gelir. Tabii 4-5 temel konu tamamen işin dışında. Terör suçları, kadına karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar, taammüden adam öldürmek gibi, örgütlü suçlar gibi suçlar bunun dışında olmak üzere infaz düzenlemesi son noktaya geldi önümüzdeki günlerde de Parlamentoya gelir.