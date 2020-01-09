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AYM'den 'Saray soytarısı' kararı! Demek suç değilmiş

Anayasa Mahkemesi, eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a 'Saray soytarısı' dediği için aldığı cezayı iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Halk TV’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’in, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a 'Saray soytarısı’ dediği için aldığı cezanın, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Şaban Sevinç, Samsun’da katıldığı bir organizasyonda Akif Çağatay Kılıç’a yönelik olarak sarf ettiği 'Saray soytarısı' ifadesi nedeniye 'kamu görevlisine alenen hakaret suçunu işlediği’ gerekçesiyle cezalandırıldı.

Verilen cezanın ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi olduğunu savunan Sevinç, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM’nin oy çokluğu ile aldığı kararda, Sevinç’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiası kabul edildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Başvurucu tarafından kullanılan ‘saray soytarısı’ kelimesinin saldırgan ve rahatsız edici nitelikte bulunmadığı söylenemese de ifadenin müştekinin ifadeleri ile katkı sağladığı politik bir tartışmada kullanıldığı dikkate alınmalıdır. Nitekim ilk derece mahkemesi, müştekinin ifadelerini haksız tahrik nedeni olarak kabul ederek başvurucunun cezasında belirli oranda indirime gitmiştir. Yukarıda açıklanan sebeplerle başvuru konusu ifadenin kabul edilebilir eleştiri sınırları içinde kaldığı değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kanaatine göre mevcut olayda başvurucunun ifade özgürlüğü ile müştekinin itibarını koruma hak ve menfaati arasında derece mahkemesi tarafından adil bir dengenin kurulmasına çalışılmamış başvurucunun adli bir ceza ile cezalandırılmasının demokratik bir toplumda zorlayıcı toplumsal ihtiyaca karşılık geldiği ilgili yeterli bir gerekçe ile ortaya konulmamıştır. Bu nedenle başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

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