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Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

İhlas Haber Ajansı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 562 milyar 176 milyon 144 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 3 Ocak haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,10 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,78 arttı.

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