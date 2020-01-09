Ahmet Davutoğlu 3 büyük şehrin il başkanını atadı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 3 büyük şehrin il başkanını belirledi. İki ay önce AK Parti'den istifa eden İsa Mesih Şahin, İstanbul İl Başkanlığı'na atandı.

Gelecek Partisi teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor. Aralık ayında kurulan Gelecek Partisi, il başkanlarını belirlemeye başladı.

KONYA VE ANKARA DA BELLİ OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre atanan ilk üç isim şöyle; İsa Mesih Şahin (İstanbul), Osman Hakan Kılıç (Ankara) ve Hasan Ekici (Konya) oldu. Önümüzdeki haftadan itibaren ismi netleşen bazı isimlerin de açıklanması bekleniyor.

İSA MESİH ŞAHİN KİMDİR?

İstanbul'a ataması yapılan İsa Mesih Şahin, 2014-2018 yılları arasında AK Parti'den Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü. Gençlik kollarında uzun süre çalışan Mesih, 9 Kasım 2019 tarihinde partiden istifa etti.

Gerekçesini "Partimizin savruluşuna kayıtsız kalmadık, düzelmesi için çırpındık. AK Parti'nin artık inandığımız değerleri taşımadığına ve düzelme umudunun da kalmadığına üzülerek şahitlik ediyoruz" diye açıklamıştı.

KONYA'YA MALİYE KÖKENLİ İSİM

Davutoğlu, memleketi Konya'ya ise Maliye Bakanlığı kökenli bir ismi atadı. 1974 doğumlu olan Hasan Ekici, vergi müfettişliği, iç denetçi olarak çalıştıktan sonra mali müşavirliğe geçti. Ankara İl Başkanlığı'na atanan Osman Hakan Kılıç da AK Parti kökenli. Çankaya ilçe teşkilatında kurucu olan Kılıç, daha sonra AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı'na getirilmişti.