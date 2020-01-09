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Çavuşoğlu: DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasına izin veremeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'ta gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, ''ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajlar olumlu karşılıyoruz. Irak'ın istikrarı, barışı bizim için de çok önemli. DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasına izin veremeyiz.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile görüştü. Daha sonra ikili heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.  Çavuşoğlu, Bağdat'ta gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Irak yalnız değildir, beraber çalışacağız. Irak'ın tüm gerginliklerden etkilenmemesi gerekir. Irak'ın çatışma alanı olmasına karşıyız. Zaten Irak'ın kendine has sorunları var. Gerginliği azaltmak için birlikte çalışıyoruz. ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajlar olumlu karşılıyoruz. Irak'ın istikrarı, barışı bizim için de çok önemli. DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmasına izin veremeyiz.''

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