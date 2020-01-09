Emre Mor'a İngiltere'den sürpriz talip

İngiliz ekibi Brentford, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Emre Mor'a talip oldu.

İngiltere Championship'in iddialı ekiplerinden Brentford, Emre Mor'u hedefine aldı. Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan genç oyuncu İngiltere'nin yolunu tutabilir.

Katkı sağlayamadı

Sezon başında Celta Vigo'dan bir yıllığına Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maça çıktı ancak skora katkı sağlayamadı.

Premier Lig'e yükselme mücadelesi veriyor

26 haftası geride kalan Championship'te topladığı 43 puanla üçüncü sırada yer alan ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Brentford kısa süre önce Sparta Rotterdam'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmıştı.