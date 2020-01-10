Hırsızlar sele sebep oldu Bursa'da binlerce dönüm ve 2 bin boğa suya battı
BURSA'nın Karacabey ilçesindeki binlerce dönüm ekili tarım arazi ve 2 bin boğanın bulunduğu çiftlik hırsızlar yüzünden sular altında kaldı.
Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına sahip olan Karacabey ovası sel suları altında kaldı. Hafta sonundan itibaren yoğun yağan yağmurda dağdan gelen su sebebiyle eski Karadere yatağı taştı. Bir hafta önce Şahin Mahallesi'ndeki su tahliye istasyonunda meydana gelen hırsızlık sebebiyle 4 pompa devreye girmedi. Pompa istasyonunun hırsızlar talan ederken, yaklaşık 3 bin dönümlük alan sular altında kaldı.
Bursa-İzmir yolu suların ortasında kaldı
Dağdan gelen yağmur suları Görecik deresinin seviyesini yükseltince Karadere ile Görecik deresi arasında bulunan sensörlü su tahliye pompaları suyun seviyesine göre çalışıp Görecik deresinde fazlalaşan suyu Karadere yatağına tahliye ediyordu.
Pompalar çalışmadı yağmur sele dönüştü
Ancak geçtiğimiz hafta Şahinköy Mahallesi sınırları içerisindeki Şahin Pompa istasyonunun camını kırıp giren hırsızlar bakır kabloları çalmak için kesti. İstasyondaki elektrik panosunu da zarar veren hırsızlar otoyol köprü yapımı şantiyesindeki gece bekçisini farkedip kaçtı. Ancak zarar gören kablolar ve elektrik panosu sebebiyle tahliye pompaları bir daha çalışmadı.
Son bir haftadır devam eden yağışlar sebebiyle dere taştı
Son bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar ve dağdan gelen su sebebiyle Görecik Deresi kabardı ve taştı. Otomatik devreye girmesi gereken sensörlü pompalar, istasyondaki arıza sebebiyle çalışmayınca Şahinköy'e ait verimli tarım arazileri suyla doldu.