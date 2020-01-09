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Rıza Çalımbay'dan 'Zorlu' açıklaması

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Zorlu geçecek ikinci yarı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" şeklindeki paylaşımına açıklık getirdi.

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, dün Twitter hesabından paylaşılan tweetin sosyal medya profesyonelleri tarafından atıldığını söyledi.

Konu hakkında bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Zorlu Center" göndermesi yapılmadığını, maçların zor geçeceğini düşündükleri için böyle bir yorumda bulunulduğunu duyurdu.

İşte o açıklama:

"Dün şahsi hesaplarımdan profesyonel medya sorumlularım tarafından atılan 'Zorlu geçecek ikinci yarı hazırlıklarımıza devam ediyoruz' açıklamasının yanlış anlaşılması üzerine zorunlu açıklama gereği duymuş bulunmaktayım. Yapılan açıklama tamamen ikinci yarı maçlarının zor geçeceğine ima ederek atılmış olup farklı yerlere çekilmesi katiyen kabul etmemekteyim. Kimseyi karalamak gibi bir şey olamaz. Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkat çekmekti. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

Neler yaşanmıştı
Ali Koç'un MHK Başkanı Zekeriya Alp ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Zorlu Center'da buluşması, başta Galatasaray camiası olmak üzere herkesin tepkisini toplamış, hatta Fatih Terim resmi Twitter hesabından "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" şeklinde bir paylaşım yaparak Koç'a göndermede bulunmuştu.

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