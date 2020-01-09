İran Cumhurbaşkanı Ruhani açık açık tehdit etti! Eğer ABD bir daha yaparsa...

ABD ile İran arasında yaşanan krizde restleşmeler devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD'nin başka bir hata yapması durumunda çok sert cevapla karşılaşacak. dedi.

İRAN'ın efsane generali Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ülkesinin Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füzeli saldırıyı hatırlatan Ruhani, ABD'yi açık açık tehdit etti.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Ruhani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenledikleri saldırının Birleşmiş Milletler'in 51. Maddesi'ne uygun olduğunu belirterek ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini "terör girişimleri" olarak değerlendirdi.

Ruhani, "ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Avrupa ülkelerinin vaatlerini yerine getirmeleri durumunda İran'ın da nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getireceğini kaydetti.

"Nükleer anlaşma korunmalı"

İngiltere Başbakanı Johnson ise konuşmasında, son bir haftada meydana gelen olaylardan duyduğu endişeyi dile getirerek, tarafları tansiyonu düşürmeye davet etti.

Johnson, Londra-Tahran ilişkilerinin iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu ve uluslararası güvenliğin güçlenmesi için nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini vurguladı.