Ahmet Nur Çebi basının karşısına çıkıyor

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın, ibra edilmemesinin ardından Siyah Beyazlılar'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenleyecek.

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta kulüp başkan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Siyah-beyazlı takımın Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde düzenlenen yemekte Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra ikinci başkan Adnan Dalgakıran ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları da yer aldı.

Organizasyonda, Çebi ve yöneticiler basın mensuplarının sorunlarını dinledi. Ahmet Nur Çebi, yarın basın toplantısı düzenleyecek. Çebi'nin, Beşiktaş Futbol AŞ genel kurul toplantısında, 01.06.2018 - 31.05.2019 tarihlerini kapsayan dönem için Fikret Orman'ın ibra edilmemesi konusunda açıklamalar yapması bekleniyor.