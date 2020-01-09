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Türkiye'de 4.5G abone sayısı 15'e katladı

2016 yılının Nisan ayında Türkiye’de kullanıma sunulan 4.5G teknolojisinin hayatımıza girmesinin üzerinden neredeyse 4 yıl geçti.

2009 yılının Temmuz ayında hayatımıza giren ve ülkenin genelinde kullanıma sunulması biraz zaman 3G hizmetinin abone sayısı, Mart 2016 sonunda yani yaklaşık 5.5 yıl sonra 55 milyon 949 bin 652‘ye ulaşmıştı.

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren 4.5G teknolojisine hızlı bir geçiş süreci başladı. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 3G abone sayısı 4 milyon 959 bin 802‘ye düştü. Yani üç yıl içerisinde 55 milyondan 4 milyona düşüş yaşandı.

4.5G abone sayısı 3G'yi 15'e katladı

4.5G abone sayısı ise 76 milyon 28 bin 440 olarak açıklandı. Bu sayede 4.5G abone sayısı, 3G abone sayısından 15,3 kat fazla hale geldi. Bu verilerin 2019 yılının üçüncü çeyreğine ait olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Henüz veriler yayınlanmamış olsa da, içerisinde bulunduğumuz 2020 yılı Şubat ayı itibariyle 4.5G kullanıcı sayısı çok daha üst noktalara çıktı. 2019’un üçüncü çeyreği itibariyle ülkemizde yüzde 101,1 penetrasyon oranına karşılık gelen, M2M aboneleri dahil toplam: 82 milyon 896 bin 108 mobil abone bulunuyor.

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