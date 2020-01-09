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Donald Trump'tan ilginç Tweet! İki kelimelik paylaşımla gündeme oturdu

Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla konuşulan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün sosyal medya hesabından azil süreciyle ilgili paylaştığı 2 kelimelik mesaj gündeme oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump bugün sosyal medya hesabından azil süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump'ın 2 kelimelik paylaştığı son mesaj dakikalar içinde gündeme oturdu ve binlerce etkileşim aldı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla gündem oldu. "Presidential Harassment!" (Cumhurbaşkanlığı tacizi) yazdığı tweetinde, Başkan Trump'ın azil süreci ile ilgili üstüne gelindiğini ima ettiği yorumu yapıldı. 

Trump'ın oldukça bunaldığı yorumunda bulundu

Dakikalar içinde binlerce etkileşimin geldiği tweetin altında iç ve dış politika ile ilgili onlarca tartışma yaşandı. Trump destekçileri ABD Başkanı'na sevgilerini ifade eden mesajlar paylaştı. Twitter kullanıcıları, Trump'ın oldukça bunaldığı yorumunda bulundu. 

Azil sürecini başlatan senatörleri düzenbaz olarak niteledi

Donald Trump Temsilciler Meclisi'nin Demokrat sözcüsü Nancy Pelosi ve diğer senatörler hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Azil belgelerinin yozlaşmış siyasetçiler tarafından hazırlandığını öne süren Trump, süreç kapsamında yapılan soruşturmaların hiçbir suça işaret etmediğini belirtti. Trump, azil sürecini başlatan senatörleri şaka gibi ve düzenbaz olarak niteledi.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine  azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti. Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

 

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