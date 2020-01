Donald Trump'tan ilginç Tweet! İki kelimelik paylaşımla gündeme oturdu

ABD Başkanı Donald Trump bugün sosyal medya hesabından azil süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump'ın 2 kelimelik paylaştığı son mesaj dakikalar içinde gündeme oturdu ve binlerce etkileşim aldı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla gündem oldu. "Presidential Harassment!" (Cumhurbaşkanlığı tacizi) yazdığı tweetinde, Başkan Trump'ın azil süreci ile ilgili üstüne gelindiğini ima ettiği yorumu yapıldı.

Trump'ın oldukça bunaldığı yorumunda bulundu

Dakikalar içinde binlerce etkileşimin geldiği tweetin altında iç ve dış politika ile ilgili onlarca tartışma yaşandı. Trump destekçileri ABD Başkanı'na sevgilerini ifade eden mesajlar paylaştı. Twitter kullanıcıları, Trump'ın oldukça bunaldığı yorumunda bulundu.

Azil sürecini başlatan senatörleri düzenbaz olarak niteledi

Donald Trump Temsilciler Meclisi'nin Demokrat sözcüsü Nancy Pelosi ve diğer senatörler hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Azil belgelerinin yozlaşmış siyasetçiler tarafından hazırlandığını öne süren Trump, süreç kapsamında yapılan soruşturmaların hiçbir suça işaret etmediğini belirtti. Trump, azil sürecini başlatan senatörleri şaka gibi ve düzenbaz olarak niteledi.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e, temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Pelosi doesn’t want to hand over The Articles of Impeachment, which were fraudulently produced by corrupt politicians like Shifty Schiff in the first place, because after all of these years of investigations and persecution, they show no crimes and are a joke and a scam!