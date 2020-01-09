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Beşiktaş ve Fenerbahçe için Takım Harcama Limiti açıklaması

Demirören Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'Takım Harcama Limiti'ne ilişkin karara itirazlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulundan yapılan açıklamada, dosyaların incelenmesinin devam etmesine oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

TFF Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulunun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine' ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine oy birliği ile;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulunun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine' ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av. Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Öte yandan Galatasaray'ın çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün blokesi cezası almasına yönelik yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi ve ceza onandı.

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