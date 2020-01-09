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Isparta'da endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen altı hastadan biri öldü

Anadolu Ajansı

ISPARTA'da hastanede yaptırdıkları endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen altı kişiden biri hayatını kaybetti. Hastane yönetimi tarafından, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Mide rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu Isparta Şehir Hastanesinde yapılan endoskopi sonrası rahatsızlandığı öne sürülen Ramazan Gök (54) yaşamını yitirdi.

Aynı hastanede endoskopi sonrası rahatsızlandığı iddia edilen 5 kişinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gök'ün ölümünde ihmal olduğunu öne süren aile şikayetçi oldu.

Öte yandan hastane yönetimi tarafından, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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