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Bitlis'de ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan araç kara saplandı

Anadolu Ajansı

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan aracın kara saplandığını; araçtaki 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtti.

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, ayılara yem bırakmak için Nemrut Dağı'na gittiğini söyledi.

Ekipleri taşıyan aracın dağda kara saplandığını ifade eden Vali Çağatay, "Araç hareket edemez duruma gelmiş. Durum ilgili birimlere iletilince AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. Söz konusu 5 kişi bulundukları yerden alındı, dönüşe geçildi" dedi.

Çağatay, araçtaki 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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