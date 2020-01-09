Bilecik'te anaokulunda skandal görüntü

BİLECİK'te özel bir anaokulunda çekilen fotoğrafta dil ve konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan kardeş ikiz öğrencinin sandalyeye bağlanması ve bu öğrencilerden birinin sandalye ile yarı çıplak yere düşmesi yer alırken, öğrencilerin ailesi bu durumu öğrendikten sonra suç duyurusunda bulundu.

BİLECİK'te eğitim veren özel bir anaokulunda çekilmiş bir fotoğraf karesinde yer alan şok görüntüler kentti karıştırırken, aile kurumdan şikayetçi oldu.

Konu hakkında açıklama yapan 3 buçuk yaşındaki ikizler A.T. ve T.T.'nin annesi İnci T., çocuklarının 29 haftalık dünyaya geldiğini bu yüzden dilde ve konuşmada gecikme yaşadıklarını söyledi.

O zaman aylarca ölüm kalım mücadelesi veren çocuklarının gördüğü bu eziyet karşısında şok olduklarını anlatan İnci T., "Gelişimsel dil ve konuşma gecikmesi teşhisi ile arayı kapatmaya çalıştığımız, bunun için her hafta en az 2-3 kez eğitim için Eskişehir’e gittiğimiz bu kritik sürecimizde, güvenerek verdiğimiz ve akademik bir eğitim beklentimiz olmasa da en azından sevildikleri ve güvende oldukları bir ortamda olduklarını düşündüğümüz kreşlerinde aylardır bir hayvana bile yapılmaması gereken şekilde çocuklarımızın sandalyeye bağlandıklarını öğrendik. Diğer serbest arkadaşlarının arasında tek bağlı kendileri oldukları için kendilerini çözmek için çırpındıklarını, sandalyeden devrildiklerini ve yerlerde çırpındıklarını, özellikle yemek yerken bağlandıklarında sinirlenip tabaklarını döktüklerinde yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verdiklerini ve diğer birçok şeyi çok, çok geç öğrendik. İnsan hiç kendi başına gelmez sanıyormuş. Oğullarım kuvözde kendilerinden on kat büyük kateterlerin, damar yollarının içinde yaşam mücadelesi verirken ses çıkarmadan ağladıklarında, yanaklarında kurumuş kalmış olan gözyaşı tuzlarını içime kan ağlayarak sildim ben" diye konuştu.

"Bu çocuklar melek ya nasıl kıydınız nasıl yapabildiniz bunu?"

Baba Oktay T., "Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı ekle sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler. Bu çocuklar melek ya nasıl kıydınız nasıl yapabildiniz bunu? Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım ve bütün dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Sizde çocuklarınıza güvenin eğer ki bu kurumlara gönderiyorsanız çocukların huzursuzluklarından şüphelenin" ifadelerini kullandı.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Tarakçı ailesi, çocuklarının anaokulunda kötü muamele gördüklerini belirterek Bilecik Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de başvuran ailenin şikayeti üzerine hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı.