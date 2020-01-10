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New York Times video yayınladı! İran'daki Ukrayna uçağı füzeyle vuruluyor

New York Times'ın ulaştığı video, İran'ın Irak'taki ABD üslerini bombaladığı gece, düşerek 176 kişinin ölümüne sebep olan Ukrayna uçağının havada bir füze tarafından vurulduğunu gösteriyor.

Çoğu Batı ülkesi 22 füzenin atıldığı saldırıdan saatler sonra meydana gelen uçak kazasına "yanlışlıkla" bir İran füzesinin sebep olduğunu düşünüyor.

"Direkt olarak düşmedi"

Söz konusu görüntülerde füzenin uçağa isabet ettiği anda küçük bir patlamanın meydana geldiği ancak uçağın direkt olarak düşmediği görülüyor.

Havalimanına dönüş yapmaya çalışıyor

Ukrayna Havayolları'na ait uçak bir süre daha havada kalmaya çalışıyor ve Times'ın tespitlerine göre Tahran'da havalandığı havalimanına dönüş yapmaya çalışıyor.

Rotasını havalimanına çeviren uçak kısa süre sonra çakılıyor ve büyük bir patlama meydana geliyor.

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