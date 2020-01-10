Ukrayna uçağı füzeyle mi vuruldu! İran'dan açıklama geldi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ukrayna Havayollarına ait uçağın kazara vurulduğu iddialarıyla ilgili, "Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı psikolojik bir savaştır." diyerek reddetti.

"Vatandaşları ölen ülkelerin temsilcilerini İran'a davet ediyoruz" diyen İran Hükümet Sözcüsü Rebii, İran Sivil Havacılık Kurumunun, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) kararlarına göre kaza inceleme komisyonu kurduğunu ve olayı şeffaf, dikkatli ve süratli şekilde incelediğini ifade etti.

İlgili ülkelerin uzmanlarının katılımıyla kazanın tüm yönleriyle incelendiğini aktaran Rebii, uçağın sahibi Ukrayna, üretici firma Boeing, motor üreticisi Fransa ve kazada vatandaşları ölen ülkelerin de tahkikata dahil olabileceğini kaydetti.

"Haberler İran'a karşı psikolojik savaş"

Hükümet Sözcüsü, "Tüm bu haberler, İran'a karşı psikolojik savaştır. Kazada vatandaşları ölen ülkelerin temsilcilerini İran'a davet ediyoruz. Biz de Boeing'e kara kutuları inceleme sürecine katılması için temsilcisini göndermesi çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

"Yalan olduğu ortaya çıkacağı için..."

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla teknik incelemelerin düzenli ve süratli bir şekilde yapıldığını ve tamamlandığında ilan edileceğini ifade eden Rebii, ABD'den gelen açıklamayla ilgili olarak ise şunları kaydetti: ABD, tamamen alışık olduğumuz algı operasyonunun bir parçası olarak Pentagon'dan adını vermek istemeyen bir yetkilinin ağzından uçağın isabet eden 2 füze nedeniyle düştüğü yönündeki haberi basına yaydı.

Bu iddianın gelecekte gerçekten uzak ve yalan olduğu ortaya çıkacağı için, kimse sorumluluğu üstüne almayacak.

"Algı operasyonu acılı ailelerin yarasına tuz basıyor"

ABD'nin yalan üretmek ve algı operasyonu yaptığını söyleyen Rebii, sözlerini şöyle tamamladı: ABD hükümetinin ve bilerek ya da bilmeyerek onunla birlikte hareket edenlerin yürüttüğü algı operasyonu acılı ailelerin yarasına tuz basmaktadır. ABD, bu algı operasyonunda hedefine ulaşmak için olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini de kurban seçiyor.