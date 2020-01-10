Putin'in makam aracını üretmişti! Aurus bu kez de SUV bir araç üretti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracını da üreten Aurus firması, yeni bir araç modeli üzerinde çalıştığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde, firmanın, üzerinde çalıştığı otomobile ait fotoğraflar da ortaya çıktı. Aurus, yeni modeline ‘Komendant’ adını verdi.