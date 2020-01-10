Putin'in makam aracını üretmişti! Aurus bu kez de SUV bir araç üretti
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracını üreten Aurus, yeni bir SUV model üzerinde çalışıyor. Prototip halinde üretilen araca ait görüntüler paylaşıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracını da üreten Aurus firması, yeni bir araç modeli üzerinde çalıştığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde, firmanın, üzerinde çalıştığı otomobile ait fotoğraflar da ortaya çıktı. Aurus, yeni modeline ‘Komendant’ adını verdi.
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Komendant'ın henüz prototip halinde olduğu için üzerindeki desenlerle dikkat çekti.
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600 beygir güce sahip
Aurus Komendant modelinde 4.4 litrelik, 598 beygir gücüne ve V 880 Nm tork çıkışına sahip V8 motorunu kullanacak.
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Aurus araçlarının üretildiği Kortej projesi, Moskova'daki Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü (NAMI) tarafından yürütülüyor.
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