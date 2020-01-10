Irak'ta uçaklar havalandı! Hedefte bu sefer Haşdi Şabi vardı

Suriye-Irak sınırı yakınlarında Haşdi Şabi'ye ait silah ve mühimmat taşıyan araçlara hava saldırıları düzenlendi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Suriye-Irak sınırında yakın bir bölgede Halk Seferberlik Güçleri'ne (Haşdi Şabi) ait araçların vurulduğunu duyurdu. Bazı sosyal medya hesapları, saldırıların İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-15'ler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

İçerisinde cephanelik vardı

İddialara göre savaş uçaklarının saldırılarının hedefinde Haşdi Şabi'ye ait ve içerisinde İran tarafından tedarik edilen roket, füze ve ekipmanların bulunduğu bir cephanelik vardı.

Saldırıdan sonra savaş uçakları geçti

Bununla birlikte cephaneliğin Haşdi Şabi bileşenleri arasında yer alan 'İmam Ali Tugaylarına' ait olduğu öne sürüldü.

Al Mayadeen'e konuşan siviller, saldırıdan hemen önce Deyrezzor'un güneydoğusundaki Elbukemal kenti üzerinden savaş uçaklarının geçtiğini belirtti.