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İstanbul Boğazı sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı Haberin devamı. Suriye'den sıcak gelişme! Rus Tümgeneral Yuriy Borenkov İdlib'de ateşkesin ilan edildiğini duyurdu Haberin devamı. Rus bandıralı Glard-2 isimli tanker Rumelifeneri açığında bir balıkçı teknesine çarptı! Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor Haberin devamı.
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Rumelifeneri'nde tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

KARADENİZ'de Rumelifeneri açığında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi battı. Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor. İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Glard-2 isimli tanker bir balıkçı teknesine çarptı.

Rumelifeneri ve Kilyos arasındaki bölgede meydana gelen kazada Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp üç balıkçı için bölgede arama çalışmaları başladı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir.

Marince Traffic sitesinde 'Glard 2' isimli tankerin, rotası ve kaza bölgesinde konumlandığı radarlara yansıyor.

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İstanbul Liman Başkanlığı ve Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Boğazı'nın sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

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