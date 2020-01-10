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Balıkesirspor'da şok gelişme

İhlas Haber Ajansı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da şok gelişmeler yaşanıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da şok gelişmeler yaşanıyor.
Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya'da sürdüren Balıkesirspor'da yaşanan sıkıntılar nedeniyle kamp iptal edildi.

TFF’ye başvuran Furkan Çil, Okan Alkan ve Oğuzhan Çapar’a ödeme yapılamadığı için serbest kaldılar. Doğa’nın ardından bu üç futbolcu da kampı terk edeceği öğrenildi.

4 futbolcunun kampı terketmesi, Foxi’nin kampa hiç katılmaması diğer takım oyuncularının moralini bozduğu için yönetim ve teknik heyet acil toplanarak kampı sonlandırma kararı aldı. Öte yandan Denizlispor ile yapılacak maç iptal edildi, takım sabah saatlerinde Balıkesir’e doğru yola çıkacak.

Bu gelişmelerin ardından Balıkesirspor yönetimi kulübün sosyal medya hesaplarından bir açıklama paylaştı. Açıklamada; "2 Ocak 2020 tarihinden bu güne sürdürdüğümüz devre arası hazırlık kampımız, yaptığımız plan çerçevesinde 12 Ocak 2020 tarihinde sonlanacaktı. Futbolcumuz Foxi Kethewoama kampın başladığı günden bu akşama kadar kampa katılmamıştır. Takımımız da eski dönem alacakları nedeniyle federasyona müracaat eden futbolcularımız bulunmaktadır. Kendilerine ödemelerinin zamanında yapılamaması nedeniyle ilk önce Doğa İşeri takım arkadaşlarına veda ederek kamptan ayrılmıştır. Yaşanmasını hiçte istemediğimiz bu gelişmenin ardından yine futbolcularımız Okan Alkan, Furkan Çil, Oğuzhan Çapar ve Atilla Özmen’de fesih haklarını kullanacaklarını belirtmişlerdir. Bu olumsuz gelişmeler üzerine takımımızda kalan futbolcular ve teknik ekibimiz bir araya gelerek toplantı yapmışlardır.

Yapılan toplantı sonrası yaşanan bu olumsuz durum nedeniyle teknik ekibimiz, futbolcularımız öncelikle yarın yapılacak Yukatel Denizlispor hazırlık maçına çıkmak istemediklerini ve maçın iptal edilmesini, sonrasında ise hazırlık kampının bu şartlarda devam etmesinin anlamsız olduğunu belirtmeleri üzerine hazırlık kampımızın 10 Ocak 2020 tarihinde sona erdirilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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