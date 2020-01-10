SON DAKİKA
İstanbul Boğazı sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı Haberin devamı. Suriye'den sıcak gelişme! Rus Tümgeneral Yuriy Borenkov İdlib'de ateşkesin ilan edildiğini duyurdu Haberin devamı. Rus bandıralı Glard-2 isimli tanker Rumelifeneri açığında bir balıkçı teknesine çarptı! Kaza sonrası kayıp 3 balıkçı aranıyor Haberin devamı.
HABER /  SPOR
ADV Erken Rezervasyon Günlerine Geç Kalmayın

Murat Cavcav: Joe Hart ile görüşüyoruz

Demirören Haber Ajansı

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankara ekibi Gençlerbirliği’nde kaleci arayışlarına tam gaz devam ediliyor.

Başkent ekibi, kaleci transferi kapsamında İngiltere'nin yolunu tutarken, yönetimin İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüğü gündeme geldi. Kulüp başkanı Murat Cavcav, Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.

''Başka alternatifler de var''
Murat Cavcav, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Görüşülüyor. Güvenilir bir isimle kaleci problemimizi çözmek istiyoruz. Başka alternatifler de var. Yabancı isimler üzerinde duruyoruz. Önceliğimiz kaleci problemimizi bir an evvel halletmek. Bunun için gayret sarfediyoruz. Hedefimiz, kalemizi, tecrübeli ve güvenilir bir isme emanet etmek” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Deniz Baykal 'kutluyorum' dedi hükümete tam destek çıktı
Rus Tümgeneral son dakikayı duyurdu! İdlib'de ateşkes ilan edildi
Ünlü kozmetik firması Tekin Acar iflas etti!
Adana'da babasına kendisini şikayet eden komşusunun aracını kundakladı
Rumelifeneri'nde tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı
New York Times video yayınladı! İran'daki Ukrayna uçağı füzeyle vuruluyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kuruyan saçları nemlendiren doğal kür tarifi
Şişli’de bir kadın sattığı evi ateşe verip kaçtı
Atletico Madrid Barcelona'yı devirdi finale kaldı
TOFAŞ'tan Mejia ve Lojeski bilgilendirmesi
Fenerbahçe Beko Baskonia'yı deplasmanda parçaladı
Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor 2020 sayaç MEB okul tatilleri
Yorumlar