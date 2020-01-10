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Rus Tümgeneral son dakikayı duyurdu! İdlib'de ateşkes ilan edildi

SURİYE 'nin İdlib kentinden bir son dakika haberi geldi. Rus Tümgeneral Yuriy Borenkov, İdlib'de ateşkesin ilan edildiğini duyurdu. İdlib Suriye'de gerilimi azaltma bölgesi olarak kabul ediliyor.

Suriye'nin İdlib kenti ağır bombandımanların hedefi halindeydi. Bombardımanlarda birçok kişi hayatını kaybederken onbinlerce kişi de evlerinden oldu.Türkiye uzlaşma sağlanması ve ateşkeş amacıyla geçen ay Moskova'ya diplomat göndermişti.

Ateşkeş ilan edildi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, bugünkü basın bildirisinde İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde bugün saat 14.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiğini açıkladı.Borenkov, “Türk tarafı ile varılan anlaşmaya uygun olarak 9 Ocak saat 14.00 itibarıyla İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes devreye girdi” ifadelerini kullandı.

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