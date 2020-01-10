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Atletico Madrid Barcelona'yı devirdi finale kaldı

Süper Kupa'nın 12 Ocak'ta oynanacak finalinde Real Madrid ve Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Atletico Madrid, 46. dakikada Koke ile 1-0 öne geçti. Atletico'ya hemen karşılık veren ve Lionel Messi (Dk. 51) ile beraberliği yakalayan Katalan ekibi, 62. dakikada Antoine Griezmann ile skoru 2-1'e getirdi.

Barcelona adına, karşılaşmanın 59. dakikasında Messi ve 74. dakikasında Pique'nin attığı goller VAR'a danışan hakemin kararıyla iptal edildi.

Maçın 81. dakikasında Atletico Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Alvaro Morata'nın golüyle skora bir kez daha eşitlik geldi. (2-2)

Kırmızı-beyazlı takım, 86. dakikada Angel Correa'nın golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Yarı finalin ilk karşılaşmasında Valencia'yı 3-1 yenerek finale kalan Real Madrid ile Atletico Madrid takımları arasındaki final maçı 12 Ocak Pazar günü oynanacak.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile anlaşarak Süper Kupa'ya 3 yıl boyunca ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, finalin kaybedenine 1,4 milyon avro, kazananı da 2 milyon avro ödül verecek.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 10, Atletico Madrid de 2 kez bu kupayı kaldırdı.

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