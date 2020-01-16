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İsrail'de ilk kez Türk ürünleri fuarı düzenlenecek! İhracat yıllık 6 milyar dolara ulaştı

İSRAİL'in başkenti Tel Aviv’de Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), '1. Türk İhraç Ürünleri' fuarı düzenleyecek.

Tel Aviv'de 3-5 Haziran günleri arasında düzenlenecek olan fuarla ilgili Türkiye genelindeki AKİB üyelerine bildirim gönderildi.

Bildirimde, fuarın tüm ihracatçı firmalara yönelik olduğu, tüm ihracat ürünlerini kapsadığı belirtildi. Söz konusu fuar, firmalara ortaklık ve ticari alanda işbirliği fırsatları sunacak.

AKİB tarafından yapılan açıklama 

"3-5 Haziran 2020 tarihleri arasında İsrail/Tel Aviv'de bu yıl ilk kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda 'Türk İhraç Ürünleri Fuarı' milli katılımı organize edilmesi planlanmaktadır. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 31.01.2020 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir."

Yaklaşık yüzde 50'si desteklenecek

AKİB’in açıklamasına göre onaylanması durumunda metrekaresi 727 dolar olarak belirlenen fuara katılım bedelinin yüzde 50’sini Ticaret Bakanlığı karşılayacak.

Açıklamada, "T.C. Ticaret Bakanlığı'nın milli katılımı onaylaması durumunda 2017/4 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca fuar katılım bedelinin yaklaşık yüzde 50'si desteklenecektir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile İsrail arasındaki ihracatın yıllık 6 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Bu sayının yıldan yıla artış göstermesi sebebiyle ülkemiz dış ticaretinde önemi giderek artan pazarlarımız arasında yer almaktadır. Diğer taraftan İsrail’le gerçekleştirdiğimiz ticarette, ticaret dengesinin ülkemiz lehine olması, cari açık sorunumuzun azaltılması bakımından, İsrail Pazarı’nın önemini bir kat daha arttırmaktadır.

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