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Olay yeri İzmir! Alevlerin arasında kalan minik kız feci şekilde can verdi

İZMİR'de iki katlı binada kısa süre içerisinde yayılan alevlerin arasında kalan 5. Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Merve Kedik, uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı ve feci şekilde can verdi.

Aliağa ilçesi Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana gelen yangında 2 katlı evin birinci katında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında 2. katta bulunan ve 5. Sınıf öğrencisi olan Merve Kedik (11), hızla yayılan alevlerin arasında kaldı.

Durumu gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınırken, yangından etkilenen ahşap çatı ile ahşap tavan çöktü. Ekiplerin uzun süreli çalışmaları neticesinde enkaz altında kalan Merve Kedik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkili isimler olay yerine geldi

Yaşanılan olayın bilgisini alan ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, CHP İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan ve çok sayıda yetkili olay yerine gelerek, çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan, 11 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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