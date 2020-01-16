Son yayınlanan anketin sonuçları olay oldu 3 parti baraj altında kalıyor

Araştırma sonuçlarına göre, 'Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?' sorusuna toplumun yüzde 46,5’i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 19,4’ühiç etkilenmediği şeklinde cevap verdi. 2018 yılında kendi ekonomik olarak daha kötü durumda görenlerin oranı yüzde 57,1’di.