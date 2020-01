Son yayınlanan anketin sonuçları olay oldu 3 parti baraj altında kalıyor

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan 'Türkiye Eğilimleri' araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. 2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen araştırma, 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapıldı.