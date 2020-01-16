Hakkari şehitlerinin isimleri belli oldu! Birinin yaşamı büyük dramlarla dolu

HAKKARİ'den gelen son dakika haber yürekleri yaktı. Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasındaki kazada iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Şehitlerin kimlikleri belli oldu.

Hakkari'den gelen şehit haberini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi. Yaralı askerlerin tedavilerinin sürdüğü açıklanırken şehitlerin isimleri de belli oldu.

Şehitlerden Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın Mersinli, Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin ise Zonguldaklı olduğu öğrenildi.

Mersin'e şehit haberi ulaştı

Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın acı haberi, Mersin’deki ailesine gece yarısı söylendi.

(Şehit Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan)

Türk bayrakları ile donatıldı

Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde oturan baba Yusuf Kaplan, evladının şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Acılı babayı, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve diğer görevliler teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Annesi kanserden vefat etti, teyzesi cinayete kurban gitti

Şehidin annesi Ayşe Kaplan’ın yaklaşık 1.5 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği, teyzesi Filiz Kaplan’ın ise geçen yıl aynı sokakta ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Şehidin cenazesinin, bugün ikindi namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Zonguldak'a şehit ateşi düştü

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin şehadet haberi de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi'nde oturan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi baba Satılmış, anne Naciye Miyanyedi ve kardeşi Nazmi Miyanyedi'ye (18), Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve askeri yetkililer tarafından verildi.

(Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi)

5 yıldır sözleşmeli olarak görev yapıyordu

Oğlunun şehit haberini alan Satılmış Miyanyedi, gözyaşlarını tutamadı. Satılmış Miyanyedi'yi, köylüler teselli etmeye çalıştı. Anne Naciye Satılmış da acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Sait Miyanyedi'nin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Sait Miyanyedi'nin, 5 yıldır sözleşmeli er olarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.