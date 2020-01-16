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Yunanistan'da Libya krizi! İktidar ve muhalefet birbirine girdi

Yunan Başbakan Miçotakis’le muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras arasında Libya krizi çıktı. Yunanistan özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin Almanya tarafından Libya'yı görüşmek için davet edilmesini hazmedemedi.

ALMANYA, Başbakan Merkel öncülüğünde Libya krizini masaya yatırmak üzere uluslararası bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Libya’da ateşkesin sağlanması amacıyla 19 Ocak’ta düzenlenecek zirvede ülkenin BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve silahlı güçlerin öncülüğünü yapan Halife Hafter de baş davetli olarak yer alacak.

Biz olmadan zirve yapıyorlar

Aralarında, Türkiye’nin de olduğu 11 ülke daha zirveye davet edildi. Bölgede söz sahibi güçlerden biri olan Türkiye, baş davetli olarak barış görüşmelerinde yer alırken Yunanistan, Berlin’e davet edilmedi.

Yunan basını, ülkelerinin Libya zirvesine davet edilmemesine büyük tepki verdi. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Protothema, “Almanya, Yunanistan’ı çağırmadan Libya zirvesi yapıyor” başlığıyla haberi duyururken, siyasi arenada çıkan krizi de gün yüzüne serdi.

Kongo bile var, biz yokuz

Yunan Başbakan Miçotakis’le muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras arasında Libya krizi çıktı. Çipras’ın partisi yaptığı açıklamada, "Kongo ve Cezayir bile Libya zirvesine davet edilmişken bizim adımız dahi geçmedi. Bölgede bizim de söz hakkımız var." yorumlarına yer verildi.

Türkiye'nin varlığı rahatsız etti

Başbakan Miçotakis’i başarısız diplomasiyle suçlayan muhalefet kanadı, Türkiye’nin davet edilmesine de tepki gösterdi.

"Kendi egemenlik haklarımızı da ilgilendiren bir sürece dahil olmaktan mahrum bırakıldık. Uluslararası toplumdan Türkiye değil biz izole edildik. Bunun tek sebebi Miçotakis." ifadelerini kullandı.

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