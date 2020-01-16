TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura çekiliş tarihi netleşti

TOKİ'nin 100 bin konutluk sosyal konut projesine başvurular dün sona ermişti. Başvuru yapanların beklediği 'kura çekimine' ilişkin haber de bugün geldi. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için kura çekilişi şubat ayında yapılacak.

TOKİ 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi başvuruları sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konutlar için 1 milyon 137 bin 982 kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı. Konutların sahipleri “Hak Sahibi Belirleme” kurası ile belirlenecek.

Kuralar ne zaman çekilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura çekiminin şubat ayında yapılacağını duyurdu. Kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar yatırdıkları parayı geri alabilecek.

Detaylar şöyle:

-2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için başvurular Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edildi. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL oldu.

-TOKİ tarafından 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak.

-Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Başvurular 4 kategoride kabul edildi

-Kategori “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

-Kategori “En az %40 Engelli Vatandaşlar”

-3.Kategori “Emekli Vatandaşlar”

-Kategori “Diğer alıcı adaylar”

En fazla konut İstanbul'da yapılacak

Sosyal konut hamlesinde en büyük payı alan İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek. İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek.

Dairelerin fiyatı ve ödeme planı

2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.