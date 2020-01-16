Malatyaspor'da Sergen Yalçın'ın yerine Ünal Karaman

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da Ünal Karaman gündemde.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'a 4-0 yenildikten sonra Yeni Malatyaspor yönetimi dün akşam teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı açıklamıştı. Ayrılık sonrası konuşan tecrübeli teknik adam 'şaşırdık' ifadelerini kullanmıştı.



Ünal Karaman sesleri

Milliyet'in aktardığı bilgiye göre; Yeni Malatyaspor'da ilk hedef Ünal Karaman. Başkan Gevrek'in Karaman'ı çok istediği ve ilk olarak onunla görüşmelere başladığı öğrenildi.



Trabzonspor'dan ayrılmıştı

Ünal Karaman ilk yarının bitmesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmış, yerine Hüseyin Çimşir gelmişti.