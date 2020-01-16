Voleybolcuların kıyafetine laf söyleyen Birol Şahin'den yeni açıklama

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’yla ilgili yaptığı paylaşımı tepki çeken Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Sen yaşarsın yaşamazsın giyinirsin giyinmezsin hesabını Allah’a vereceksin. Allah Müslümanlar’a tebliğ vazifesi vermiş kardeşim. Ben de bu görevi yerine getirdim" dedi.

Olimpiyatlar’a katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’yla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çeken ve MHP tarafından başkanlar listesinden çıkarılan Düzce’ye bağlı Kaynaşlı ilçesinin Belediye Başkanı Birol Şahin, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına konuk oldu.

"KUR'AN NE DİYORSA O"

Paylaşımı nedeniyle özür dilemeyi reddeden Şahin, “Müslüman kızların kıyafetlerine dikkat etmesi gerekir. Ama Müslümanlar için geçerli bu tabi. Bizim açıklara da kapalıya da saygımız var. Kimse üzerinde baskı kurmak gibi de bir niyetimiz yok. Ama Müslüman hanım hareketine, tavırlarına, giyimine dikkat eder. Ben bir görüş ortaya koydum. Bu da Kur’an’da vardır. Kur’an ne diyorsa o. Biz inanıyorsak ona uymak zorundayız. Ben gidip de Belediyenin Spor Salonu’nda oynayanlara bir baskı yapmadım. Biz hiç açık bayan kardeşlerimize baskı yapmayı aklımızdan geçirmedik” dedi.

"HAKARET Mİ ETTİK KARDEŞİM"

Şahin, Atilla Güner’in “Türkiye böyle bir mutluluğu yaşarken siz neden böyle bir mesaj atma gereği duydunuz? Sizin huzurunuza mı çıkmış gibi düşündünüz” sorusuna ise “tebliğ görevimiz” yanıtını verdi:

“Biz hakaret mi ettik kardeşim? Müslüman bir bayanın böyle yapması gerek dedik. Yapmazsan yapma… Demokrasi var mı ülkede, ben de fikrimi beyan ettim ya bundan niye bu kadar gocunuyorsunuz ki? Ben Belediye Başkanları içinde spora en çok destek veren benimdir. Demokrasi varsa fikir özgürlüğü varsa ben de kendi görüşümü dile getiririm. Partinin görüşü değil bu benim görüşüm. Sen yaşarsın yaşamazsın giyinirsin giyinmezsin hesabını Allah’a vereceksin. Allah Müslümanlar’a tebliğ vazifesi vermiş kardeşim. Ben de bu görevi yerine getirdim.”

"MHP’NİN LİSTEDEN ÇIKARMASI ÖNEMLİ DEĞİL"

Daha önce de Refah Partisi ve AKP’de siyaset yaptığını söyleyen Şahin, “MHP’den aradılar. Listeden çıkardıklarını bildirdiler. Ne karar verirlerse versinler çok da önemli değil” dedi.

Şahin, “Kaynaşlı’da yüzde 55 ile seçildiniz. Yüzde 45 size oy vermeyen bir seçmen var. Bunların kıyafetlerine de mi karışacaksınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Benim kapım herkese açık. Hiç bir bayana kıyafeti nedeniyle farklı bir muamele yapmam, yapmadım.”