İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'ye şaşırtan destek! Sonuna kadar destekliyoruz

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'ye şaşırtan destek geldi. İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağına dair açıklamasına destek verdiklerini söyledi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısından gündeme ilişkin değerlendirmeden bulundu.

MHP'den FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamalar geldiğini, en son MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklama yaptığını belirten Ağıralioğlu, "İYİ Parti olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılmalı' açıklamasını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasıyla ilgili soru önerilerinin reddedildiğini savunan Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti veya MHP'nin Meclis'e önerge getirmesi durumunda destekleyeceklerini söyledi.