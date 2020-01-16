İki İngiliz Vedat Muriç'i istedi Fenerbahçe vermedi

Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe, İngilizlere 'hayır' dedi.

İngiltere’de transfer gündeminden düşmeyen Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü için gelen teklifler ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre; şu ana kadar Sarı-Lacivertli kulübe iki İngiliz ekibinin teklifte bulunduğu öğrenildi. Portekizli menajer Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham’ın yönetimi Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’ye ulaşarak niyetini açıkladı.

Sadece Ali Koç'la paylaştı

Fransız futbol adamı, Vedat Muriqi’nin kulübün hedefleri için çok kilit bir oyuncu olduğunu belirterek, bu teklifi sadece Başkan Ali Koç’la paylaştı, yönetim gündemine bile gelmedi.

Burnley transfer talebini iletti

Premier Lig’den ikinci teklif ise bugüne kadar ismi pek gündemde olmayan bir kulüpten geldi. Premier Lig’de şu anda 15’inci sırada bulunan ve düşme tehlikesi yaşayan Burnley Kulübü hem Fenerbahçe Kulübü’ne hem de oyuncunun menajerine transfer talebini iletti.

''Kesinlikle satılık değil''

F.Bahçe yönetimi bu teklifi de değerlendirmeye almadı. İngiliz ekibine, “Vedat Muriqi kesinlikle satılık değil. Devre arasında satmayı düşünmüyoruz. Fenerbahçe’nin hedefleri doğrultusunda kadromuzda tutmaya kararlı olduğumuz bir oyuncumuz” cevabı verildi.

Yüz yüze bir görüşme de gerçekleşmedi

Vedat’ı hem bu sezon hem de Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde edilmesi halinde gelecek sezon dahi satmayı düşünmeyen yönetim, teklifte bulunan iki kulüple para konusunu konuşmadı bile. F.Bahçe’nin satmama konusundaki kararlı tutumu nedeniyle, yüz yüze bir görüşme de gerçekleşmedi.

20 milyon Pound değer biçiliyor

Fenerbahçe’ye bu sezon başında Rizespor’dan gelen 25 yaşındaki golcü, ligde oynadığı 16 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Vedat Muriqi için İngiliz basınında 20 milyon Pound değer biçiliyor. Fenerbahçe, Vedat için sezon başında 3.5 milyon euro bonservis ücreti ve bazı ek bonuslar vermişti.