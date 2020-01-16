Fenerbahçe'den Ricardo Rodriguez ve Mergim Berisha bombası
Kadrosunu Simon Falette ile güçlendiren Fenerbahçe, iki transferi birden bitirdi. Fenerbahçe, resmi açıklama yapmak için TFF'nin kararını bekliyor.
PSV'nin de kadrosuna katmak istediği Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti ve sarı lacivertlilere gitmek istediğini yönetime iletti. Kiralama bedeli, satın alma opsiyonuyla birlikte 5 milyon euro. Gözler TFF'ye çevrildi.
Fenerbahçe, Salzburg'da forma giyen Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha ile her konuda anlaşma sağladı. Salzburg ile ödemeler konusunda görüşmeler sürüyor. Salzburg Başkanı Siegmund Gruber, "Mergim Berisha için de Fenerbahçe ile görüşüyoruz" dedi.
Ara transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Jeison Murillo, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya imza attı.
İtalyan basını, Roma forması giyen Cengiz Ünder ile Milan'dan Suso'nun takas olması konusunda kulüplerin görüştüğünü iddia etti.