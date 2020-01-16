Fenerbahçe'den Ricardo Rodriguez ve Mergim Berisha bombası

Fenerbahçe, Salzburg'da forma giyen Kosova asıllı Alman forvet Mergim Berisha ile her konuda anlaşma sağladı. Salzburg ile ödemeler konusunda görüşmeler sürüyor. Salzburg Başkanı Siegmund Gruber, "Mergim Berisha için de Fenerbahçe ile görüşüyoruz" dedi.