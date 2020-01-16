Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na kötü haber anket sonuçları geldi

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerine ilgi azalıyor. Optimar'ın Türkiye genelinde yaptığı ankete göre "Yeni partiye ihtiyaç var" diyenlerin oranı yüzde 14.9'a düştü.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ile konuştu ve son araştırma sonuçlarını "Yeni partilere ilgi azalıyor" başlıklı köşesine taşıdı.

Yüzde 34.6'dan yüzde ekim ayında yüzde 18.6'ya gerilemiş

Yeni partilere ihtiyaca ilişkin en yüksek oranın yüzde 34.6’yla 2019 yılı Şubat ayında bulduklarını söyleyen Daşdemir, yerel seçimlerden sonra ise “Yeni partiler kurulsun” diyenlerin oranında hızlı bir düşüş tespit edildiğini aktardı. Selvi yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"OPTİMAR’ın 12-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı ankette “Yeni partiye ihtiyaç var” diyenlerin oranı yüzde 14.9 çıkıyor. Bu oran eylül ayında 25.8’den ekim ayında 18.6’ya gerilemiş. Ali Babacan partisini kurana kadar bu oran yüzde 10’a düşerse şaşırmayın."

Selvi, daha sonra bu sonuçları yorumlamasını istediği Daşdemir’in açıklamalarına yer verdi:

“Yeni partiye ihtiyaç var diyenlerin öncelikle homojen olmadığını görüyoruz. Kimi yeni partinin kimliğinin Atatürkçü olmasını, kimi milliyetçi olmasını, kimi demokrasiyi öncelemesini, kimi ekonomiyi, kimi ise İslamcı bir çizgide olmasını istiyor” dedi. Sonra madde madde anlattı.

1- “Yeni parti kurulmalı” diyenlerin tek bir partide toplanması mümkün gözükmüyor.

2- CHP’li belediyeler yeni partiye olan talepleri azalttı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı.