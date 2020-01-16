Almanya şaşırttı PKK'lı teröriste hapis cezası

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu bir kişi, "yabancı terör örgütüne üye olma" suçundan dolayı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alman basınındaki haberlere göre, 2018'in haziranında tutuklanan 63 yaşındaki bir kişiye, Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi, "yabancı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Mahkemenin kararında, yargılanan kişinin temmuz 2016'dan haziran 2018'e kadar PKK'nın sözde Freiburg bölgesi sorumlusu olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Örgüt adına para topluyordu

Bu kişinin örgüt için bağış toplama etkinlikleri organize ettiği, etkinlikler düzenlemesinde öncülük yaptığı ve örgütün etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Mahkeme ayrıca, bu kişinin örgüt için topladığı paraya el konmasına hükmetti.

Kişinin karara itiraz etme hakkı bulunuyor.