Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadesine yer verildi.
Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/nppnnpVp14— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Ocak 2020