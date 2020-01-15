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Tottenham, Vedat için bir kez daha geliyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, Fenerbahçe'in Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için bir teklif daha yapacağı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho, "Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var" açıklamasında bulunmasının ardındanTottenham'ın, Vedat için sarı-lacivertlilerin kapısını bir kez daha çalacağı iddia edildi.

Ali Koç "teklif var" demişti
İngiliz basını, Tottenham'ın, Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için yeniden girişimde bulunacağınıyazdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımda bir futbolcu için çok iyi bir teklif geldiğini söylemişti.

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