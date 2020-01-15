Altın fiyatları daha da yükselecek! Uzmanı en uygun alım için rakam verdi

Altın fiyatları İran krizi ile birlikte 310 liraya kadar fırlamış sonrasında yönünü aşağı çevirmişti. Ancak uzmanlar altının yine yükseleceği görüşünde. Peki en uygun alım kaç liradan olur? Bu soruya da yanıt geldi.

Bugün altının gramı 293 liradan satılıyor. Çeyrek altın 477 liradan alıcı bulurken, cumhuriyet altına 1.961 lira.

Borsa tüm zamanların rekorunu kırarken, dolar ve altın sakinleşmiş görünüyor. İran krizi ile gram altının fiyatı 310'a kadar çıkmıştı. Peki bu fiyattan altın alımı yapılır mı? Altın fiyatları daha yükselir mi?

Bu soruların yanıtını Stratejist Cüneyt Paksoy yanıtladı ve yatırımcılara önemli rakamlar verdi. 'Altının güvenli liman' olduğunu hatırlanan Paksoy, altının gramı 260 liraya düşerse kaçırmayın hemen alın diyor.

Altın hep yükselecek

Cüneyt Paksoy'un altının geleceğine dair analizi şöyle:

-"Altın ikinci olarak emtia gömleği de giyebiliyor. Yani dünya piyasalarının yükselişinde diğer metalarla birlikte hareket edebiliyor. Son olarak tüm dünyada en çok tercih edilen defansif yatırım aracı altın oldu. Merkez bankaları alım yapıyor, fonlar alım yapıyor. opsiyon tarafında pozisyonlar yukarı yönlü... Bu açıdan altın hep yukarı yönlü olacak. Global ölçekte kriz çıkma ihtimallerine karşı Merkez Bankaları mutlaka altın tutmak isteyeceklerdir. Sadece ABD - İran gerginliğinin bir köpük oluşturdu ve bunun bir düzeltmesini görebiliriz.