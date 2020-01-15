HABER /  EKONOMİ

Dolar 5.89'un üzerine tırmanmıştı! Piyasalar tarihi anlaşmaya kitlendi

Önceki gün 5.89'un üzerine tırmanan dolar 15 Ocak 2020 Çarşamba gününe 5.88'den başladı. Piyasalar, Çin-ABD arasında imzalanacak ticaret anlaşmasının detaylarına kitlendi.

Kasım ayında Sanayi Üretim Endeksi, yüzde 5.8'lik beklentiye karşın, yıllık yüzde 5.1 yükseldi. Dolar/TL kasım ayı sanayi üretim verilerinin beklentileri karşılamamasıyla 5.89'un üzerine tırmanmıştı. Dolar yeni güne ise 5.8876 liradan başladı. 

Anlaşma net değil! Detaylar etkili olabilir

Bugün gözler Beyaz Saray'da imzalanacak ABD-Çin Birinci Aşama Ticaret Anlaşması'nda olacak. Anlaşmanın imzalanacağı önceden açıklandı.

Dolayısıyla sadece imzaların atılması piyasalarda muhtemelen önemli bir etkiye yol açmayacak.  Ancak anlaşmanın detayları ve kapsamı, bazı bilgiler sızdırılmış olsa da, tam olarak bilinmiyor. Anlaşma detayları iki ülke arasında devam eden ticaret geriliminin kalıcı olarak sona ermesi yolunda ne kadar büyük bir adım atılıp atılmadığını gösterecek. 

Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Yurtiçinde ise aralık ayı konut satış istatistikleri açıklanacak ama bunun kurda bir etkisi olması beklenmiyor. Piyasalar artık yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun alacağı faiz kararını bekliyor.

Altında son durum

Çeyrek altın: 477,23 Lira

Yarım altın: 954,46 Lira

Gram altın: 293,82 Lira

Cumhuriyet altını: 1.961,00 Lira

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Perşembe ve Cumaya dikkat asit yağmuru var! İstanbul'da en üst seviyede çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB sözcüsü Murat Ongun'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 'kredi' yanıtı
Ateşkesten kaçan Hafter Trablus'ta yerleşim alanlarına saldırdı
Gülistan Doku 11 gündür kayıp şüpheli ismin babası konuştu kafalar karıştı
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a ağır sözler
Gelecek Partisi kurucusu Etyen Mahçupyan'dan kulisleri hareketlendiren ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı çok net vermişti! Hafter için bütün seçenekler masada
ÖNCEKİ HABERLER
Turizmin 2019’da büyümeye katkısı 37.5 milyar dolar olur
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Minibüs şoförü seyir halinde okey oynadı
Milan Cengiz Ünder'e talip oldu
Fenerbahçe Beko farka koştu
Bekçi alımı 2020 ne zaman yapılacak kaç tane bekçi alınacak?
Yorumlar