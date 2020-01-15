Dolar 5.89'un üzerine tırmanmıştı! Piyasalar tarihi anlaşmaya kitlendi

Önceki gün 5.89'un üzerine tırmanan dolar 15 Ocak 2020 Çarşamba gününe 5.88'den başladı. Piyasalar, Çin-ABD arasında imzalanacak ticaret anlaşmasının detaylarına kitlendi.

Kasım ayında Sanayi Üretim Endeksi, yüzde 5.8'lik beklentiye karşın, yıllık yüzde 5.1 yükseldi. Dolar/TL kasım ayı sanayi üretim verilerinin beklentileri karşılamamasıyla 5.89'un üzerine tırmanmıştı. Dolar yeni güne ise 5.8876 liradan başladı.

Anlaşma net değil! Detaylar etkili olabilir

Bugün gözler Beyaz Saray'da imzalanacak ABD-Çin Birinci Aşama Ticaret Anlaşması'nda olacak. Anlaşmanın imzalanacağı önceden açıklandı.

Dolayısıyla sadece imzaların atılması piyasalarda muhtemelen önemli bir etkiye yol açmayacak. Ancak anlaşmanın detayları ve kapsamı, bazı bilgiler sızdırılmış olsa da, tam olarak bilinmiyor. Anlaşma detayları iki ülke arasında devam eden ticaret geriliminin kalıcı olarak sona ermesi yolunda ne kadar büyük bir adım atılıp atılmadığını gösterecek.

Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Yurtiçinde ise aralık ayı konut satış istatistikleri açıklanacak ama bunun kurda bir etkisi olması beklenmiyor. Piyasalar artık yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun alacağı faiz kararını bekliyor.

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