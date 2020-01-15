HABER /  DÜNYA

Ateşkesten kaçan Hafter Trablus'ta yerleşim alanlarına saldırdı

LİBYA 'da ateşkes beklenirken çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ateşkes için 2 günlük süre isteyen Hafter gider gitmez Trablus'u vurdu. Hafter milisleri, Ramle ve Salahaddin bölgelerindeki yerleşim alanlarına roketlerle saldırdı. Vatandaşlara evlerinize dönmeyin çağrısı yapılıyor.

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi tek taraflı bozmalarının ardından başkent Trablus'a roket saldırıları düzenledi.
Libya'da Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla ateşkes konusunda uzlaşılmasına karşın darbeci general Hafter'in, ateşkes için önce 2 gün isteyip Moskokova'dan ayrıldıktan hemen sonra, kendisine bağlı güçler ateşkesi reddetiklerini duyurmuştu.

Ardından da Hafter'e bağlı silahlı güçlerin, meşru hükümetin kontrolündeki Trablus'a saldırısı gecikmedi.Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu'nun konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısı, Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Merkezi tarafından yayımlandı.

Yerleşim alanlarına roket saldırıları

Kununu, Hafter milislerinin, Ramle ve Salahaddin bölgelerindeki yerleşim alanlarına roket attığını bildirdi.

BAE'nin İHA'sı Trablus semalarında

Kununu, Hafter yanlısı paralı askerlerin bölgede konuşlandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava aracının (İHA) da Trablus semalarında uçuş yaptığını ifade etti.

UMH: Evlerinize dönmeyin

UMH güçlerinin Hafter milislerine karşılık verebilecek güçte olduğunu belirten Kununu, bölgeden göç eden halka da çatışmalar yaşandığı süre içinde evlerine dönmemeleri çağrısı yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tarım Bakanlığı zararlı ürünler listesi! Bal çay çikolata baharat markaları... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gülistan Doku 11 gündür kayıp şüpheli ismin babası konuştu kafalar karıştı
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a ağır sözler
Gelecek Partisi kurucusu Etyen Mahçupyan'dan kulisleri hareketlendiren ittifak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı çok net vermişti! Hafter için bütün seçenekler masada
Wikipedia Türkiye erişime açılıyor! AYM gerekçeli kararını açıkladı
Süleyman Soylu'ya yapılan saldırıların nedeni ne?
ÖNCEKİ HABERLER
Minibüs şoförü seyir halinde okey oynadı
Milan Cengiz Ünder'e talip oldu
Fenerbahçe Beko farka koştu
İspanya'da korkunç patlama: Ölü ve yaralılar var
Dünya otomotiv devi Opel'den işten çıkarma açıklaması!
Hac kesin kayıt ücreti kaç para nereye yatırılıyor?
Yorumlar 8 yorum