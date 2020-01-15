HABER /  GÜNCEL

Genelkurmay Başkanı Güler Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill'in görüşmeye ilişkin açıklamasında, "İki komutan Suriye'deki güvenlik durumu ve bölgede Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldı. ABD Türkiye ile iki stratejik ilişkilerine değer veriyor" ifadeleri yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı kapsamında gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü. 

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, yaptığı yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Miller, bugün Brüksel'de Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü. İki komutan Suriye'deki güvenlik durumu ve bölgede Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldı. ABD Türkiye ile iki stratejik ilişkilerine değer veriyor" değerlendirmesinde bulundu. 

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, ittifakın gündemindeki önemli konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. İki gün sürecek toplantıya NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Toplantının ana gündem maddelerini, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti, Irak eğitim misyonu, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, KFOR olarak bilinen Kosova'daki barış gücü, Rusya ve ortaklarla ilişkiler oluşturuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Wikipedia Türkiye erişime açılıyor! AYM gerekçeli kararını açıkladı
Süleyman Soylu'ya yapılan saldırıların nedeni ne?
Kayserispor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
ABD askerlerinin olduğu üsse füzeli saldırı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt
Borsa İstanbul günü tarihi rekorla tamamladı
ÖNCEKİ HABERLER
Pentagon: Türkiye baskıya boyun eğmedi
Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı
Sırrı Süreyya Önder ameliyat oldu
Tevfik Göksu'nun açıkladığı belge İmamoğlu'nun iddiasını çürüttü!
İstanbul Arnavutköy'de ormanda cesedi bulunan kadını oğlunun öldürdüğü ortaya çıktı
AÖL ders seçimi 2020 AÖL 2. dönem ders ekle/sil işlemi
Yorumlar