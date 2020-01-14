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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kredi buldukları halde Hazine onayı alamadıkları için 3 metro hattına başlayamadıkları iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl önce durdurulan metro hatlarını harekete geçirmek için başlattıkları çalışmalar kapsamında kredi buldukları 3 hat için Hazine'den istedikleri onayı alamadıklarını açıklamıştı.

İmamoğlu'nun bu sözlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlık açıklamasında, "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır" denildi.

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