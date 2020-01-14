HABER /  SPOR

Anadolu Efes Avrupa'da serisini sürdürdü

Anadolu Ajansı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı 20 sayı farkla 88-68 yendi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligde 16. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya Simon ve Anderson'un basketleriyle başlayan Anadolu Efes, Singleton'un 5. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 7 sayıya (12-5) yükseltti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçildi ve ilk çeyreği lacivert-beyazlılar 16-15 üstün kapattı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Singleton'un basketleriyle başlayan ev sahibi ekip, Larkin'in 12. dakikadaki dış atışıyla farkı 5 sayıya yükseltti: 24-19. Anadolu Efes, Singleton'un çok iyi bir performans ortaya koyduğu çeyrekte 26 sayı kaydetti ve soyunma odasına 42-33 önde gitti.

İkinci yarıya Larkin'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 47-35. Kalan bölümde üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, final periyoduna 65-49 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, parkeden 88-68 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 23 sayı kaydeden Larkin oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD askerlerinin olduğu üsse füzeli saldırı
Kübra Par ile Sinan Oğan arasında Suriyeli polemiği
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt
Pentagon: Türkiye baskıya boyun eğmedi
Sırrı Süreyya Önder ameliyat oldu
Uyarılara aldırış etmedi, kilosunu 35 liraya çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Sarıyer'de denizde ceset bulundu
Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu
İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istiyor
Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal sahaya çıkamadı
Karnesinde 1 olan belge alabilir mi teşekkür ortalaması kaç olmalı?
Yorumlar