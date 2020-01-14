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Polonya'da kuş gribi nedeniyle 100 binden fazla kümes hayvanı itlaf edildi

Anadolu Ajansı

Kuş gribi dolayısıyla Japonya, Çin, Güney Kore, Singapur, Hongkong ve Güney Afrika Cumhuriyeti; Polonya'dan kümes hayvanı ve yumurta ithalatını tamamen durdurdu.

Polonya'da kuş gribi (H5N8) nedeniyle 100 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiği açıklandı.

Polonya Veterinerlik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, H5N8 virüsünün hızla yayıldığı ve bunun engellenmesi için 100 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiği belirtildi.

Virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla kümes hayvanı yetiştiricilerine kurallara uyulması çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Kuş gribi dolayısıyla Japonya, Çin, Güney Kore, Singapur, Hong Kong ve Güney Afrika Cumhuriyeti; Polonya'dan kümes hayvanı ve yumurta ithalatını tamamen durdururken Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna ve Beyaz Rusya ise çeşitli kısıtlamalar getirdi.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre de Avrupa Birliğinde kümes hayvanlarının 2,5 milyon ton ile yaklaşık yüzde 17'sinin Polonya'da üretildiği ve kuş gribi dolayısıyla Polonya'nın birlikteki pozisyonunu kaybedebileceği ortaya kondu.

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