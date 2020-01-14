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Berat Albayrak sanayideki ivmelenmeyi grafikle paylaştı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise, sanayi üretiminde ivmelenme oranlarına yer verilerek, "Sanayi üretim endeksi Kasım ayı verileri ve sanayi alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler reel sektörde yaşanan dengelenmenin ardından ivmelenme sürecinin güçlü pozitif seyrini ortaya koyuyor" ifadeleri yer aldı.

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