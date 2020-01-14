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TÜİK kritik veriyi paylaştı! Sanayi üretimi Kasım'da yıllık bazda yüzde 5,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Kasım'da sanayi üretimi yüzde 5.1 arttı.

Sanayi üretimi, kasım ayında yüzde 5,1 artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 5.8 artış olacağı yönündeydi. Aylık bazda ise yüzde 1 artış beklentisine karşın yüzde 0,7 artış yaşandı.

Yıllık bazda sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Aylık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

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