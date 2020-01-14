Ali Babacan'ın partisiyle ilgili gündemi sallayacak Hayrunnisa Gül iddiası

Ali Babacan partisi için geri sayım başladı. Babacan'ın önümüzdeki günlerde partisini duyuracağı konuşulurken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den Ankara'yı sallayacak bir iddia geldi. Selvi Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün partinin bir numaralı kurucusu olmak istediğini yazdı.

Abdullah Gül ve Babacan'ın kuracağı partinin siyasi çizgisi belli oldu!

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ali Babacan ve "fikir ağabeyi" Abdullah Gül'ün kuracağı yeni siyasi partinin ideolojik çizgisi belli oldu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni partiyi bir türlü kuramayan Ali Babacan ve "yol arkadaşı" Abdullah Gül'ün, partiyi liberal demokrat çizgide kuracağını söyledi. Aynı zamanda Selvi, Hayrunnisa Gül'ün de partinin bir numaralı kurucusu olmak istediğine dair iddiaların olduğunu belirtti.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Parti şubat ayına kalabilir

Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin kuruluşu için artık geri sayım başladı. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta partinin kurulması bekleniyor. “Şubat ayına kalabilir” diyen de var.

O çalışmalar 1 ay önce tamamlandı

Partinin kuruluşu için önce 300 kişiden oluşan 24 ayrı çalışma grubu oluşturulmuştu. O çalışmalar 1 ay önce tamamlandı. Parti çalışmalarını yürütmek üzere Ali Babacan, Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, İbrahim Çanakçı, Birol Aydemir, Metin Kilci ve Candan Karlıtekin’den oluşan “girişim grubu” oluşturuldu.

Parti liberal demokrat bir çizgide olacak

AK Parti muhafazakâr demokrat bir parti olarak kurulmuştu. Gül-Babacan partisinin ise liberal demokrat bir çizgide olacağı söyleniyor.

Hayrunnisa Gül partinin kurucu ismi olmak istedi

Milletvekilleriyle temas kurmadıklarını söylüyorlar ama bağımsız milletvekillerinden birkaçıyla irtibat kurulduğu biliniyor. Bir ara eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrunnisa Gül’ün bir numaralı kurucu olmak istediği konuşuluyordu ama doğrulanmadı.

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